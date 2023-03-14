Samsun'da Dünya Matematik Günü'nde çocuklara matematiği sevdirecek etkinlikler düzenlendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da Dünya Matematik Günü dolayısıyla çocuklara matematiği sevdiren etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Canik Belediyesi iş birliğinde Canik Kültür Merkezi'nde Dünya Matematik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesince gerçekleştirilen Matematik Sergisi'nin de bulunduğu etkinlikte öğrencilere matematiği sevdirecek farklı yöntemler uygulanarak, ön yargıların aşılması hedeflendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, dünyada yaşanan gelişmelerin daha iyi takip edilebilmesi için matematiğin daha iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığınca bu kapsamda çeşitli çalışmalar yapıldığını belirten Ağar, "Bakanlığımız, matematik seferberliği adı altına kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Çocuklarımızın matematiğe ilgilerini artırmak, ön yargılarını azaltmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek adına çok yönlü çalışmalar planlanıyor." dedi.

Yürütülen çalışmalarla müfredatın etkinlik temelli yapıldığını, yaşayarak öğrenme metotlarını içerdiğini vurgulayan Ağar, şunları kaydetti:

"Okul ve sınıflarda matematiğe yönelik atölyeler oluşturuluyor. Öğrencilerimizin okul içi ve dışı yapacağı etkinlikler, yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Böylece çocuklarımızın matematiğe ilgisinin artırılması amaçlanıyor. Bu kapsamda ilimizde önemli çalışmalar yürütülüyor. Öğretmenlerimiz gerekli materyallerle donatılıyor. Okullarda atölye alanları oluşturduk. Doğa okulları ve köy yaşam merkezleri gibi alanlarımızın tamamında matematik sevgisini aşılayacak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Dünya Matematik Günü kapsamda 23 atölyemizde 760 öğrencimizi, matematiği daha kolay anlama ve algılamayla ilgili etkinliklerle buluşturuyoruz. Çocuklarımız hem öğrenecek hem eğlenecek hem de aslında kendilerine zor gibi görünen konuları kolayca anlamaları teşvik edilecek."

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da matematiğin önemli bir ders olduğunu ifade etti.

Etkinliklere Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar da katıldı.





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