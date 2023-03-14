Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

AA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kuruluşunun 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Sağlık alanında yürütülen hizmetlerin nitelikli bir toplumun en önemli şartı olduğunu vurgulayan Dağlı, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyerek kendi sağlığını emanet ettiği hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız dün olduğu gibi sağlık sektörünün ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergeleri arasında sayıldığı günümüzde de insanı yaşatmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaç edinerek insanların kaliteli ve mutlu bir hayat sürmelerine katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Dağlı, Kovid-19 salgını dönemi ile deprem felaketleri sonrası doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının üstün fedakarlıklarla görev yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi' olarak nitelenen iki büyük depremde de vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için gösterdiği gayret, her türlü takdirin üzerindedir. İlimizde görev yapan birçok sağlık personelimiz deprem bölgesinde hizmet vermiş, yürüttüğü başarılı çalışmalar ile milletimizin gönlünde silinmeyecek izler bırakmışlardır. Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da Dünya Matematik Günü'nde çocuklara matematiği sevdirecek etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER Samsun'da Dünya Matematik Günü'nde çocuklara ...
Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
YEREL HABERLER Samsunspor, ligde yenilmezlik serisini 16 maça ...
19 Mayıs'ta depremzedeler için sosyal market açıldı
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta depremzedeler için sosyal market açıldı
Samsun'da kar yağışı etkili oldu
YEREL HABERLER Samsun'da kar yağışı etkili oldu
Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Asarcık'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl ...
Vezirköprü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Vezirköprü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl ...
Samsun´da 3 ilçede eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun´da 3 ilçede eğitime kar engeli
Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Samsun'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Samsunspor-Bandırmaspor maçının ardından
Futbol: Spor Toto 1. Lig
YEREL HABERLER Futbol: Spor Toto 1. Lig
Samsunspor - Bandırmaspor: 5-0
YEREL HABERLER Samsunspor - Bandırmaspor: 5-0
Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Samsun'da düzenlenen operasyonda elektrikli ısıtıcının içinde uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da düzenlenen operasyonda elektrikli ...
Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun’da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 ...
Samsun'a nisan ayında 675 bin adet farklı türde çiçek dikilecek
YEREL HABERLER Samsun'a nisan ayında 675 bin adet farklı türde çiçek ...
Samsun'dan kısa kısa
YEREL HABERLER Samsun'dan kısa kısa
Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun'da yakalandı (2)
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, ...
Samsun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Samsun'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl ...
Alaçam'da "Sokaklar Bizim Basketbol Projesi" devam ediyor
YEREL HABERLER Alaçam'da "Sokaklar Bizim Basketbol Projesi" devam ...
Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, Samsun'da yakalandı
YEREL HABERLER Malatya'da yıkılan binalarla ilgili aranıyordu, ...
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Avrupa İnme Organizasyonundan sertifika
YEREL HABERLER Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Avrupa İnme ...
Prof. Dr. Ardalı: Biyogaz temiz ve çevre dostu enerji sağlayıcısıdır
YEREL HABERLER Prof. Dr. Ardalı: Biyogaz temiz ve çevre dostu enerji ...
Prof. Dr. Bayrak: Bu depremler asrın değil; binlerce yılda bile görülmesi zor felaket
YEREL HABERLER Prof. Dr. Bayrak: Bu depremler asrın değil; binlerce ...
Samsun'da depremde hayatını kaybeden futbolcu Yasin Güvenç unutulmadı
YEREL HABERLER Samsun'da depremde hayatını kaybeden futbolcu Yasin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.