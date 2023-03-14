Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "14 Mart Tıp Bayramı" mesajı

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "14 Mart Tıp Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı, mesajında, 14 Mart 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire'nin kuruluşunun 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlandığını anımsattı.

Sağlık alanında yürütülen hizmetlerin nitelikli bir toplumun en önemli şartı olduğunu vurgulayan Dağlı, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diyerek kendi sağlığını emanet ettiği hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız dün olduğu gibi sağlık sektörünün ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin en önemli göstergeleri arasında sayıldığı günümüzde de insanı yaşatmayı ve insanlığa daha sağlıklı bir yaşam sunmayı amaç edinerek insanların kaliteli ve mutlu bir hayat sürmelerine katkı sağlamaktadır." ifadesini kullandı.

Dağlı, Kovid-19 salgını dönemi ile deprem felaketleri sonrası doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarının üstün fedakarlıklarla görev yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi' olarak nitelenen iki büyük depremde de vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için gösterdiği gayret, her türlü takdirin üzerindedir. İlimizde görev yapan birçok sağlık personelimiz deprem bölgesinde hizmet vermiş, yürüttüğü başarılı çalışmalar ile milletimizin gönlünde silinmeyecek izler bırakmışlardır. Birey ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesi adına hizmet veren, insan hayatını her şeyin üstünde tutan, zorluklara aldırmadan fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, başarı ve mutluluklar diliyorum."





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