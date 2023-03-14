SAMDOB'dan "Bir Napoli Akşamı" konseri

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Bir Napoli Akşamı" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Metin Bayram'ın rejisiyle sanatseverlere İtalyan halk müziği şöleni sunulacak.

Konserde sanatçılara piyanoda Diego Moccia eşlik ediyor. Sanatçılar mezzosoprano Polen Yağmur Arslan, soprano Fatma Hande Kocatürk, tenorlar Metin Bayram, Ulaş Kocatürk, Halil Kaplan, Yunusemre Kemal Sönmez ve bariton Yağmur Oksayoğlu'na keman sanatçısı Yusuf Tenşi eşlik edecek.

Sanatçılar konseri, bir grup gencin kendilerini Napoli'de gezerken hayal etmelerini anlatan bir oyun eşliğinde verecek.

Konser, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda 16 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

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