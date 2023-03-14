Bafra Devlet Hastanesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Bafra Devlet Hastanesinde 14 Tıp Bayramı kutlandı.

Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda, Kovid-19 salgını sürecinde ve deprem felaketinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Bafra Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, burada yaptığı konuşmada, her dönem canla başla çalıştıklarını söyledi.



Özellikle salgın döneminde sağlık hizmetinin ekip işi olduğunun görüldüğünü vurgulayan Domaç, "Pandemi döneminde kimse evinden çıkamazken, korku ve endişe had safhadayken bizler hastalarımızın iyiliği, şifaya kavuşması için var gücümüzle çalıştık. Kimimiz muayene ettik, kimimiz tedavisini uyguladık, kimimiz taşıdık, kimimiz hastalardan numunelerini aldık, kimimiz temizliğini yaptı. Yeri geldiğinde evlerimize giremedik." dedi.

Domaç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağlık gönüllülerinin nöbetlerini devretmeden yola çıkıp deprem bölgesine ulaştıklarına işaret ederek, "Bunun örneği, Bafra 112 Acil Servis ekip istasyonudur. Hastanemizden bölgeye ilk etapta giden hastanemizin ekipleri, olayın vahametini bizlere anlatmışlardır. Orada göstermiş oldukları cansiparane çalışmaları her yerden tarafıma ulaşmış, bizlerin göğsünü kabartmıştır."

Tüm sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Domaç, "Bu iki olayda da sağlık çalışanlarımızı da kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de başsağlığı diliyorum. Kutsal ve onurlu mesleğini icra eden tüm sağlık çalışanlarının 14 Tıp Bayramı'nı kutluyorum." ifadesini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.