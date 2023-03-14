Terme'de Muhtar Bilgilendirme Eğitimi ve Toplantısı yapıldı

SAMSUN (AA) - Terme Kaymakamlığı tarafından kamu hizmetlerinin verimli ve güvenli şekilde sunulması, sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi, muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılması amacıyla Muhtar Bilgilendirme Eğitimi ve Toplantısı düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezinde yapılan toplantıda, muhtarlara "Muhtar Bilgilendirme Sistemi" ile "Mekansal Adres Kayıt Sistemi" anlatıldı.

Toplantıda Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Muammer Yiğit tarafından sunum yapıldı.

Yiğit, "Eğitimler kapsamında kendinizi geliştirmeniz, internet ortamındaki iletişim ağlarını düzgün kullanabilmeniz, herhangi bir dilek, temenni ve şikayetlerinizi Muhtar Bilgi Sistemi üzerinden aktarabilmeniz için bu eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yıl içerisinde gerek halk eğitimi gerek kurumumuz tarafından sizlere en az bir ve iki defa hizmet içi eğitim veriliyor. Hizmetlerinizi vatandaşlara daha iyi sunabilmeniz açısından bu eğitimin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaymakam Metin Maytalman, eğitime katılanlara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.



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