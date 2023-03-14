Havza'da çiftçilere bilgilendirme yapıldı

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SAMSUN (AA) - Havza'da Ziraat Odası ve özel tohum firması tarafından çiftçilere yönelik bilgilendirme gerçekleştirildi.

İlçede özel bir salonda düzenlenen bilgilendirme toplantısında firma yetkilileri tarafından çiftçilere firmanın ürettiği bölgeye uygun ayçiçeği, mısır, kanola, yonca tohumları ile tohumların dikim, bakım, gübreleme ve ilaçlamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.

Havza Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cesur Şahin, oda olarak bölge çiftçisinin gelirini yükletmeye yönelik çalışmalara devam edildiğini dile getirerek, "Çalışmalar kapsamında bilgilendirme ve eğitim çalışmalarımız önemli bir yer tutmakta. Havza Ziraat Odası olarak çiftçilerimize fayda sağlayacak bu tür bilgilendirme çalışmalarımıza devam edilecektir." dedi.

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