Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

SAMSUN (AA) - Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, Türkiye'nin sağlık sektöründe büyük ivme yakaladığını ve küresel sağlık merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtti.



Hastanelerden hekimlere ve sağlık personeline kadar her alanda kaliteye odaklanmaları gereken seviyelere ulaştıklarına işaret eden Kılıç, şunları kaydetti:



"Bu sayede bedenen ve ruhen sağlıklı olan bireylerin eğitimden üretime, ülkemizin kalkınmasından toplumsal refah seviyemizin en üstlere çıktığını gördük ve bu başarıyı devletimizin öncülüğünde sürdürmeye kararlıyız. Emeklerine paha biçemediğimiz bütün sağlık çalışanlarımıza minnettarız. Yaşadığımız zor günlerde acımızı hafifletmek, yaralarımızı iyileştirmek için gece gündüz demeden ter döken sağlık çalışanlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Gayretli ve başarılı çalışmalarıyla hep daha ileriyi, daha iyiyi hedef alan doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı'nı kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim."









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