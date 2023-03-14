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Samsun'da annesini darbeden ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan lise öğrencisi beraat etti

AA

Samsun'da annesini darbeden ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan lise öğrencisi beraat etti

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, annesini darbeden ağabeyini bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan lise öğrencisi, ilk duruşmada beraat etti.

Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına ağabeyi Ali Kenan S'yi bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan T.C.S. (17) ve avukatı ile annesi G.T. katıldı.

T.C.S, duruşmada yaptığı savunmada, olay günü ağabeyiyle annesinin tartışma sesleri üzerine odasından çıktığını söyledi.

Ağabeyinin, "Bu kadını öldüreceğim" diye bağırdığını, annesinin de "Oğlum yetiş bu beni öldürecek" diye seslenince annesinin yardımına koştuğunu anlatan T.C.S, "Ağabeyime sarıldım ama beni iterek uzaklaştırdı. Annemi kurtarmak için tekrar koluna sarılınca tutup beni yine itti. Ben de ağabeyimin odasındaki dolaptan bıçak aldım. Bıçakla ağabeyime, annemi bırakmasını söyledim ama ağabeyim bana saldırdı. Gözlerimi kapatarak bıçağı rastgele sallamaya başladım. Ağabeyim yaralandı. Annem yarasına tampon yaparken ben de ambulansı ve polisi arayıp yardım istedim. Ağabeyimi öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Ağabeyim uyuşturucu kullanınca ikinci bir kişiliğe dönüşüyor. Öldürmek amacım yoktu pişmanım." ifadelerini kullandı.

G.T. de olay sırasında oğlunun kendisini korumaya çalıştığını dile getirerek, "Oğlum sesimi duyunca bana yardıma koştu. Oğlumdan şikayetçi değilim, cezalandırılmasını istemiyorum. Oğlumu ne olur kurtarın." dedi.

T.C.S'nin avukatı Giray Güneş, müvekkilinin annesini kurtarmak için hareket ettiğini vurgulayarak, "Olay anında korku ve panikle sınırlar aşılmış olabilir. Müvekkilim polis ve ambulansa haber vermiş. Kesinlikle müvekkilimin öldürme kastı yoktur. Hakkında beraat kararı verilmesini talep ediyoruz. Lise son sınıf öğrencisi ve üniversite sınavına girecek bir çocuktur." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, bıçak darbelerinin üçünün ölümcül bölgelere gelmesi nedeniyle meşru müdafaanın oluşmadığını belirterek, sanığın "ağır haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "nefsi müdafaa" şartları altında ağabeyini öldürdüğü gerekçesiyle oy çokluğuyla T.C.S'nin beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Samsun'un Atakum ilçesinde 31 Ocak'ta annesini darbeden ağabeyi Ali Kenan S'yi (32) bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan lise öğrencisi T.C.S. gözaltına alınmış, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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