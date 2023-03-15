Samsun'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Büro ekipleri, devriye görevi sırasında Mevlana Mahallesi Cansu Sokak'ta plakasız motosikletteki E.D'den (17) şüphelendi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, şasi numarası silinen motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Polis, E.D'yi gözaltına aldı, motosiklet ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına götürüldü.





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