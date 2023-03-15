Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde zirveye yükseldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ligin zirvesine çıkmayı başardı.

Kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Bayram Bektaş'ın ayrılmasının ardından ligin 7. haftasında göreve gelen Eroğlu yönetiminde 19 maça çıktı.

Bu maçlarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 42 puan toplayan Samsunspor, sadece 1 kez mağlup oldu. Eroğlu, maç başına 2,2 puan ortalaması yakaladı.

Ligin 6. haftasında aldığı 9 puan sonunda averajla 7. sırada bulunan Karadeniz ekibi, Hüseyin Eroğlu'nun göreve başlamasının ardından alınan seri galibiyetlerle puanını 51'e çıkararak 26. hafta sonunda liderliği yükseldi.

Ligin 4. haftasında Altınordu'ya 2-1 yenilen Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu yönetiminde ise 9. haftadaki Manisa FK karşılaşmasından 1-0 mağlup ayrıldı.



Samsunspor, Eroğlu'nun teknik direktörlüğünde son 16 maçta ise yenilmezlik serisi yakaladı. Samsun temsilcisi, söz konusu dönemde 11 galibiyet ve 5 beraberlikle 38 puan elde etti.

Yılport Samsunspor, Hüseyin Eroğlu yönetiminde elde ettiği avantajı iyi kullanarak sezon sonunda Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.