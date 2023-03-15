Samsun'da balık fiyatları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda hamsinin kilogramı 70 liradan satılıyor.

Balık Satış Pazarı'nda bazı türlerin kilogram fiyatları şöyle:

CİNSİ EN DÜŞÜK



(LİRA) EN YÜKSEK (LİRA) Hamsi 70,00 70,00 Somon 60,00 70,00 Norveç somon 130,00 130,00 Tirsi - - Mezgit 30,00 60,00 Levrek (deniz) 130,00 140,00 Çipura (çiftlik) - - Zargana - - Palamut (tane) 20,00 40,00 Barbunya 40,00 50,00 Kalkan - - Çinekop (deniz) 40,00 50,00 Lüfer (tane) - - Kötek - - Levrek 60,00 70,00 Alabalık 40,00 50,00 Kefal 40,00 40,00 Sazan 70,00 70,00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.