Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu sattığı değerlendirilen 2 zanlıya ait evlere İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde uyuşturucu arama köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, 49,13 gram esrar, 40,55 gram sentetik uyuşturucu, 3 kök Hint keneviri ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.C.Y. ve T.A. emniyete götürüldü.





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