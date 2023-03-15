Samsun'da 18 Mart'a öncesi şehitliklere 30 bin çiçek dikildi

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla şehitliklere 30 bin mevsimlik çiçek dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ketteki şehitliklerde bakım ve temizlik çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, mezarları çiçeklendirdi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü öncesi, Kıranköy ve Asri Mezarlıktaki şehitliklerde temizlik ve bakım yapılarak 30 bin mevsimlik çiçek dikildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte bulunan şehitliklerin sürekli bakım ve temizlik çalışmalarının yapıldığını belirterek, "Şehitlerimiz için ne yapsak azdır. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında Park Bahçeler Dairesi ekiplerimiz şehitliklerde güzel bir çalışma yaptı. Bakım ve temizlikleri gerçekleştirildi. Şehitlerimize minnet borcumuz ömür boyu ödenmez. Bu vesileyle Türk milletinin dünya tarihinin sayfalarına altın harflerle yazdırdığı önemli günün 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi, minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

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