Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulugazi Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşılan K.C.D'nin iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 28 bin 298 kapsül sentetik ecza hapı ve 109 gram esrar ele geçirildi.



Gözaltına alınan iş yeri sahibi K.C.D. ile bir çalışan emniyete götürüldü.





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