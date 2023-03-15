Samsun'da ortaokul öğrencileri deprem bölgesindeki sahipsiz hayvanları unutmadı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da bir grup öğrenci deprem bölgesindeki sahipsiz hayvanlar için kedi ve köpek maması temin etti.

İlkadım Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, teknoloji tasarım öğretmeni Mustafa Yalçın Alp koordinasyonunda, depremden olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına mama alabilmek için çalışma başlattı.

Kendi imkanlarıyla yaptıkları süs eşyaları ile takıları, okuldaki öğretmen ve öğrenciler ile yardımseverlere satan öğrenciler elde ettikleri gelirle kedi ve köpek maması satın alarak deprem bölgesine gönderdi.

Öğretmen Mustafa Yalçın Alp, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerden insanlar kadar sahipsiz hayvanlarının da olumsuz etkilendiğine işaret etti.

Öğrencilerin bu konuda duyarlı olduğunu ve bir çalışma yaptıklarını belirten Alp, "Okul Müdürümüz Şahin Akın da bizi destekledi. Kendi imkanlarımız ölçüsünde bir yardım oldu. Bu ürünleri başta öğretmenlerimiz olmak üzere yardımsever insanlarımız satın aldı. Öğrencilerime gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum." dedi.





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