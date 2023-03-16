Kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Tangal'ın cenazesi, Samsun'da defnedildi

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SAMSUN (AA) - Manisa'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 29 yaşındaki Uzman Çavuş Sefer Tangal, memleketi Samsun'un Kavak ilçesine son yolculuğuna uğurlandı.



Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevi sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Tangal'ın cenazesi, Kavak ilçesine getirildi.



Çalbaşı Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından Tangal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Çalbaşı Mahallesi Camisi'ne götürüldü.



Tangal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.



Cenazeye şehidin babası Ali, annesi Hacer Tangal ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, Kavak İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Güveli ile vatandaşlar katıldı.

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