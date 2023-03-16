Çarşamba'da "Çanakkale'den İstiklale" tiyatro oyunu sergilenecek

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesince 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünde, "Çanakkale'den İstiklale" tiyatro oyunu sergilenecek.

Çarşamba Belediyesi Tiyatro Okulu tarafından hazırlanan oyun, Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde 18 Mart Cumartesi akşamı saat 19.30'da seyircisiyle buluşacak.

Onur Şahin'in yönettiği oyunun oyuncu kadrosunda ise Eren Kocakaya, Şimal Okutur, Emre Uyanık, Buse Yılmaz, Esin Yılmaz, İrem Cebe, Nurselin Bıçakçı, Buğra Yalçıntaş, Tolga Oflaz, Öznur Kurnaz, Ercan Ankaralı, Cafer Sadık Ceyhan ve Rabia Altaş yer alıyor. Oyunun asistanları ise Yaren Yılmaz ve Zeynep Demirbilek.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, herkesi oyuna davet ederek, "18 Mart, yüz binlerce vatan evladının şehit olduğu ama tarihe altın harflerle 'Çanakkale Geçilmez' sözünün kazındığı günün yıl dönümü. Bu özel günde, Çarşamba Belediyesi Tiyatro Okulumuz, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümüne özel 'Çanakkale’den İstiklale’ tiyatro oyununu seyircisiyle buluşturacak. Sahneye koyduğumuz bu oyunumuz ile al bayrağımız uğruna mücadele etmiş kahraman ecdadımızı anmış olacağız." ifadelerini kullandı.





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