Samsun Okul Sporları Bocce Yıldızlar İl Birinciliği sona erdi

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SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporlarının 2023 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Yıldızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Alaçam'da iki gün süren yarışmaya 20 okuldan 100 sporcu katıldı.

Yıldızlar kızlarda Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu birinci, Özel İlkadım Matematik Fen Bilimleri Ortaokulu ikinci, Bafra Kelikler Ortaokulu üçüncü, Bafra Üçpınar Ortaokulu dördüncü olurken yıldız erkeklerde birinci Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu, ikinci Alaçam Atatürk Ortaokulu, üçüncü Bafra Üçpınar, dördüncü ise Özel İlkadım Matematik Fen Bilimleri Ortaokulu oldu.

Dereceye girenler sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, Samsun Okul Sporları birimi yetkileri ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

Dereceye giren okullar grup müsabakalarında Samsun'u temsil edecek.









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