1930 Bafraspor, deplasmanda Alaçamspor'u 4-2 yendi

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SAMSUN (AA) - Samsun Süper Amatör Ligi Hüseyin Kanbur Sezonu'nda, B Grubu play-off maçının ikinci karşılaşmasında 1930 Bafraspor, deplasmanda Alaçamspor'u 4-2 mağlup etti.

Alaçam Şehir Stadı'nda oynanan maçı Teksen Eker, Çoşkun Yalçın ve Metehan Ayaz hakem üçlüsü yönetti.

Alaçamspor golleri Kazım Sayar ve Celil Kurt atarken 1930 Bafraspor gollerini ise Furkan Sefa Bulanık, Mehmet Onur Sayım, Ali Osman Aydoğlu ve Özcan Altan attı.

Bafraspor'dan Özkan Erdoğan, Alaçamspor'dan Gökhan Çetin kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 1930 Bafraspor'un 4-2 galibiyetiyle sona erdi.

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