Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalananların sayısı 9'a çıktı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi daha yakalandı.

Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ilçede uyuşturucu sattığı değerlendirilen şüphelilere ait Sungurlu Mahallesi Bahçelievler Sokak'taki bazı ev ve iş yerlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda S.K. ile E.T'nin yakalanması sonrası operasyon genişletildi.



İl ve ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri ile JASAT timlerinin narkotik dedektör köpekleri desteğindeki operasyonunda da F.K, A.H, C.K, U.T, İ.K, M.K. ve A.K. de gözaltına alındı.



Böylece operasyon çerçevesinde yakalananların sayısı 9'a çıktı.

Operasyonda daha önce 323 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 98 tabanca fişeği, 6 şarjör, ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmişti.

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