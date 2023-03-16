Bafra ilçesinde banyoda düşen kişi yaşamını yitirdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde banyoda düşerek ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Altınyaprak Mahallesi, Dicle Sokak'ta ikamet eden Erkan Çağlayan (73), banyoda düşerek başını sert zemine çarpması sonucu ağır yaralandı.

Evdeki yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Çağlayan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Erkan Çağlayan'ın cenazesi, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.





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