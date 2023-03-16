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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Umreye için biriktikleri parayı Türk Kızılayına bağışladılar

AA

Umreye için biriktikleri parayı Türk Kızılayına bağışladılar

SAMSUN (AA) - Samsun'da yaşayan çift, umre için biriktikleri parayı depremzede ve ihtiyaç sahiplerinin kullanması için Türk Kızılayına bağışladı.

Türk Kızılay Samsun Şubesinden yapılan yazılı açıklayamaya göre, İlkadım ilçesinde yaşayan Necmi Gençten ve eşi, umre için biriktirdikleri 15 bin lirayı Türk Kızılayına bağışladı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Necmi Gençten, şunları kaydetti:

"Kızılay'a güveniyorum. Kızılay'ın nasıl bir işleyiş şeması olduğunu, nasıl çalışmalar yaptığını biliyor ve yakından takip ediyorum. Kızılay'ın yönetimindeki arkadaşları tanıyorum. Bu vesileyle Kızılay İl Başkanımız Ahmet Muştu Bey'e, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Duran Bey'e ve tüm yönetimine gayretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 155 yıl mazisi olan Kızılay'ımıza karşı yapılan haksız ithamlara karşı, tüm güvencemle birlikte gönül rahatlığıyla birikimimizi bağışlıyoruz."

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu da Necmi Gençten ile eşine Türk Kızılayına karşı duyduğu güven ve bu güvenin neticesinde yapmış oldukları yardım için teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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