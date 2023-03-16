Lider Samsunspor, Gençlerbirliği deplasmanını kayıpsız geçme hedefiyle çalışıyor

SAMSUN (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği deplasmanında kazanmak istediklerini söyledi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında 18 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Burada basın mensuplarına konuşan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği deplasmanının liderliklerini devam ettirmek için önemli olduğunu vurguladı.

Gençlerbirliği'nin ikinci yarı yaptığı transferlerle güçlü bir takım olduğunu ifade eden Eroğlu, "Her rakibe saygı duyuyoruz ama biz de güçlü bir ekibiz. Liderliğe yükseldik. Bu liderliğe tesadüfen gelmedik. Birçok istatistikte lig lideriyiz. İnşallah sezon sonunda bu liderliği kutlarız." dedi.

Oyuncuya dayalı bir sistemlerinin olmadığını anlatan Eroğlu, "Deplasmana gideceğiz ve 3 puanla dönmeyi planlıyoruz. Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu kırmızı kart cezalısı. Barış Alıcı'nın da bir sakatlığı var. Milli takıma gidecek oyuncularımızın yeri dolacaktır. Çünkü sistem takımıyız. Bu süreçte tüm oyuncularımızdan verim almaya çalışacağız. Saha içinde oyuncu üzerinden değil oyun üzerinden kurguladığımız bir gücümüz var. Tüm oyuncularımız da bunu ezberledi ve uyguluyor. Bundan sonraki süreçte oyuncularımızı daha verimli kullanmak, sakatlık riski olanları koruyup, her maçı da kazanmak istiyoruz." diye konuştu.





- Bennasser: "Buradaki hedefim şampiyonluk yaşamak"

Takıma devre arasında Adanaspor'dan transfer edilen Youssef Ait Bennasser, Samsunspor formasıyla Süper Lig'de yer almak istediğini belirtti.

Depremden sonra futbola dönmenin zor olduğunu ancak Samsunspor'da kendisine çok yardımcı olunduğu dile getiren Bennasser, şu görüşlerini paylaştı:

"Samsun'da beni çok güzel misafir ettiler ve karşıladılar. Hüseyin Eroğlu'ndan çok memnunum. Hocamızın bir felsefesi ve sistemi var. Çok güzel taktik idmanlarımız oluyor. 16 maçtır kaybetmeyen bir takımız. Aynı zamanda iyi performans da gösteriyoruz. Buradaki hedefim şampiyonluk yaşamak. Bu yarışta takıma katkı sağlamak istiyorum. Süper Lig'de forma giymek istiyorum. Performansımı artırmak için çok çalışıyorum. Çok arzulu bir taraftara sahibiz. Bu beni çok şaşırttı. Uzun zamandır böyle taraftar topluluğu görmemiştim."





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