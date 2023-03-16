Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açan kişi gözaltına alındı.

Kızılırmak Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde daha önce aralarında husumet bulunan H.Ö. ile M.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle M.Ç. bir el havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

M.Ç, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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