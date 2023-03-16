Salıpazarı ilçesinde doğal gaz çalışmaları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesine doğal gaz verilmesine yönelik çalışma yapıldığı bildirildi.

Belediye Başkanı Halil Akgül, çalışmaları takip etmek için AKSA Bölge Müdürü Doğan Gürler ve Bölge Şefi Oğuzcan Deniz'i makamlarında ziyaret etti.

Akgül, Salıpazarı halkının 2023 yılının son ayında doğal gazla ısınacağına inandığını ifade ederek, "Bütün planlarımız ve gayretlerimiz bu yönde. Bizler de belediye olarak üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Yıllardır hayalini kurduğumuz doğal gazı ilçemize kavuşturacağız." dedi.

Akgül, Belediye Meclisinde gerekli kararların alındığını anımsatarak "AKSA ile yapılan görüşmelerimizde doğal gaz için ilk kazma önümüzdeki mayıs ayında vurulacak." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.