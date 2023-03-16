İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi iki buçuk ayda 500 bin kişiye hizmet verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da hizmete açılan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni iki buçuk ayda 500 bin kişi kullandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçelerden kent merkezine tek araçla ulaşım dönemini başlatan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ne yoğun ilgi gösterildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve geçen 29 Aralık’ta hizmete giren merkez ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği indi bindi sorununa çözüm oldu. Vatandaşların tek bir araçla ilçeden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere ulaşmasını sağlayan merkezi iki buçuk ayda 500 bin yolcu kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, daha önce ilçelerden gelen vatandaşların şehir merkezine ulaşımla ilgili ciddi sorun yaşadığını belirtti.



Demir, "Ulaşım onlar için çileli bir duruma dönüşmüştü. Biz bu proje ile vatandaşlarımızın yaşadığı sorunu ortadan kaldırdık. İnsanlarımız artık hangi ilçeye gitmek isterse rahatça bu merkezden tek araçla gidebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Merkezi kullanan vatandaşların memnuniyetlerinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakarak yaşadıkları bir Samsun'u inşa ediyoruz. Öncü ve örnek şehir olan Samsun'da, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak, sorunlarını hızla çözecek projeleri hayata geçirip kalıcı eserler bırakmak için büyük bir çaba ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nde 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı yer alıyor.









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