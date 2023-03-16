Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim almak isteyen öğrenciler için sınav

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SAMSUN (AA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim almak isteyen 1150 öğrenci hafta sonu sınav heyecanı yaşayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geleceğin teknolojilerini üretecek çocukların bilimle iç içe olup bilgiye dayalı sistemlerle eğitilmelerini hedefleyen Atakum ilçesi Emek Park'ta inşa ettiği Samsun Keşif Kampüsü, Mayıs ayında hizmete açılacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile yapılan iş birliği kapsamında eğitim programları oluşturulan Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim almak isteyen ve yazılı sınavı geçen 1150 öğrenci hafta sonu uygulamalı sınava girerek ter dökecek. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda 09:00-13:00 ve 14:00-16:00 saatleri arasında yapılacak sınavlarda başarılı olan 650 öğrenci Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim alma hakkı kazanacak.

Samsun Keşif Kampüsü’nde matematik, fizik, astronomi uzay ve havacılık, teknoloji, kimya ve insan bilim, doğa, kişisel gelişim, destekleyici eğitim, girişim, üretim ve dene yap atölyesi ile bunlara ait keşif alanları olacak. Ayrıca TEKNOFEST odası, öğretmenler odası, yönetici odası, halkla ilişkiler departmanı, satış alanı, danışma, kafeterya ve mescitler de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Keşif Kampüsü'nün Samsun için çok önemli bir eğitim yatırımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim almak isteyen öğrencilerimize girecekleri sınavda başarılar diliyorum. Biz Keşif Kampüsünde geleceğin mucitlerini, bilim insanlarını yetiştireceğiz. Bu şehir her şeyin en güzeline layık. Gençlerimiz, çocuklarımız artık bambaşka ufuklara sahip. Biz de onlara gelişimleri noktasında her imkanı sağlama çabasındayız."

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