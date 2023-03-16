SAMDOB, "Bir Napoli Akşamı" adlı konser verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SAMDOB, "Bir Napoli Akşamı" adlı konser verdi

AA

SAMDOB, "Bir Napoli Akşamı" adlı konser verdi

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Bir Napoli Akşamı" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda Metin Bayram'ın rejisiyle sanatseverlere İtalyan halk müziği şöleni sundu.

Konserde, sanatçılar mezzosoprano Polen Yağmur Arslan, soprano Fatma Hande Kocatürk, tenorlar Metin Bayram, Ulaş Kocatürk, Halil Kaplan, Yunusemre Kemal Sönmez ve bariton Yağmur Oksayoğlu'na keman sanatçısı Yusuf Tenşi ile sanatçılara piyanoda Diego Moccia eşlik etti.

Sanatçılar konseri, bir grup gencin kendilerini Napoli'de gezerken hayal etmelerini anlatan oyun eşliğinde sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim almak isteyen öğrenciler için sınav
YEREL HABERLER Samsun Keşif Kampüsü'nde eğitim almak isteyen ...
İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi iki buçuk ayda 500 bin kişiye hizmet verdi
YEREL HABERLER İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi iki buçuk ayda 500 ...
Salıpazarı ilçesinde doğal gaz çalışmaları
YEREL HABERLER Salıpazarı ilçesinde doğal gaz çalışmaları
Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bu Vatan Bizim" adlı konser verecek
YEREL HABERLER Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bu Vatan Bizim" adlı ...
19 Mayıs'ta tarımda bilinçli sulama eğitimi düzenlendi
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta tarımda bilinçli sulama eğitimi ...
Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Samsun Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Samsun Ticaret Borsası
Lider Samsunspor, Gençlerbirliği deplasmanını kayıpsız geçme hedefiyle çalışıyor
YEREL HABERLER Lider Samsunspor, Gençlerbirliği deplasmanını ...
Hüseyin Eroğlu: Liderliğe tesadüfen gelmedik
YEREL HABERLER Hüseyin Eroğlu: Liderliğe tesadüfen gelmedik
Umreye için biriktikleri parayı Türk Kızılayına bağışladılar
YEREL HABERLER Umreye için biriktikleri parayı Türk Kızılayına ...
Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın
YEREL HABERLER Samsun'da mobilya imalathanesinde yangın
OMÜ'de bel ağrısı çeken hastalar "ağrı pili" ile sağlıklarına kavuşuyor
YEREL HABERLER OMÜ'de bel ağrısı çeken hastalar "ağrı pili" ile ...
Bafra ilçesinde banyoda düşen kişi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Bafra ilçesinde banyoda düşen kişi yaşamını yitirdi
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalananların sayısı 9'a çıktı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalananların ...
1930 Bafraspor, deplasmanda Alaçamspor'u 4-2 yendi
YEREL HABERLER 1930 Bafraspor, deplasmanda Alaçamspor'u 4-2 yendi
Samsun Okul Sporları Bocce Yıldızlar İl Birinciliği sona erdi
YEREL HABERLER Samsun Okul Sporları Bocce Yıldızlar İl Birinciliği ...
Çarşamba'da "Çanakkale'den İstiklale" tiyatro oyunu sergilenecek
YEREL HABERLER Çarşamba'da "Çanakkale'den İstiklale" tiyatro oyunu ...
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi ...
Kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Tangal'ın cenazesi, Samsun'da defnedildi
YEREL HABERLER Kalp krizi sonucu ölen Uzman Çavuş Tangal'ın ...
Samsun'da ortaokul öğrencileri deprem bölgesindeki sahipsiz hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Samsun'da ortaokul öğrencileri deprem bölgesindeki ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
Samsun'da 18 Mart'a öncesi şehitliklere 30 bin çiçek dikildi
YEREL HABERLER Samsun'da 18 Mart'a öncesi şehitliklere 30 bin çiçek ...
Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Samsun'da balık fiyatları
YEREL HABERLER Samsun'da balık fiyatları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.