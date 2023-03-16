SAMDOB, "Bir Napoli Akşamı" adlı konser verdi

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SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) "Bir Napoli Akşamı" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıktı.

SAMDOB, Atatürk Kültür Merkezi Zehra Yıldız Salonu'nda Metin Bayram'ın rejisiyle sanatseverlere İtalyan halk müziği şöleni sundu.

Konserde, sanatçılar mezzosoprano Polen Yağmur Arslan, soprano Fatma Hande Kocatürk, tenorlar Metin Bayram, Ulaş Kocatürk, Halil Kaplan, Yunusemre Kemal Sönmez ve bariton Yağmur Oksayoğlu'na keman sanatçısı Yusuf Tenşi ile sanatçılara piyanoda Diego Moccia eşlik etti.

Sanatçılar konseri, bir grup gencin kendilerini Napoli'de gezerken hayal etmelerini anlatan oyun eşliğinde sundu.



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