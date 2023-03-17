Samsun’da pompalı tüfekli saldırı sonucu 1 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde pompalı tüfekli saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.

Tabakhane Mahallesi Ali Hafız Sokak'ta bulunan otoparkta, S.B'ye (46) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Ayağına saçma isabet eden S.B, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.





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