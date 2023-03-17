Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İbrahim Şimşek'in (61) kullandığı 55 NB 656 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolunda yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan eşi Kezban Şimşek (52), ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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