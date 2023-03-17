Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları devam ediyor

SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz açılan Spor Akademisi Hazırlık Kursları devam ediyor.



Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hedefiyle çalışan adaylar, uzman eğitimciler eşliğinde özel yetenek sınavlarına hazırlanma imkanı buluyor.



Kurslara başvuruda bulunmak isteyenler, Çarşamba Belediyesi Spor Salonu'na giderek başvuru yapabiliyor.

Hazırlık kurslarında 29. dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için hazırlanan kursiyerlerden kadınlarda 19, erkeklerde 33 kişi mülakatları başarıyla tamamlayarak polislik mesleğine ilk adımını attı.

Belediye Başkanı Halit Doğan, gençleri destekleyen, hayatlarına dokunan her türlü faaliyette yer almaktan mutluluk duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımızda hayallerindeki mesleğe ulaşabilmek adına gelen adaylarımız için deneyimli eğitmen kadromuzla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. PMYO, BESYO ve MSÜ antrenmanlarımız 15 Mart'ta başladı. Kurs kayıtlarımız da bir yandan sürüyor. Kurslarımız sonlandığında emniyet mensubu olabilme isteğiyle gelen adaylarımızın ülkemizi korumak adına üniformalarını giyerek vatana ve millete hayırlı birer emniyet mensubu olmalarını umut ediyoruz. Kurslarımızın, gençlerimizin gelişimine sunduğu katkıyı ve başarılarındaki payı gördükçe yaptığımız işlerin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varmış oluyoruz. Bu yıl 29. dönem POMEM için çalışan adaylarımızdan kadınlarda 19 asil 7 yedek, erkeklerde 33 asil 7 yedek olmak üzere toplam 52 asil, 14 yedek başarı elde etti. Tüm adaylarımızı, kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."

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