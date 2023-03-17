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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da kamu hastanesinde "Holep" yöntemiyle prostat ameliyatı yapıldı

AA

Samsun'da kamu hastanesinde "Holep" yöntemiyle prostat ameliyatı yapıldı

SAMSUN (AA) - Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde prostat ameliyatlarında uygulanmaya başlanan Holep (lazerle prostat ameliyatı) yöntemiyle hastalar kısa sürede sağlığına kavuşacak.

Kentte 2021 yılında Samsun Üniversitesi ile ortak kullanımı konusunda protokol imzalanan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin üroloji kliniğinin eğitim sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Kemal Atilla, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine alınan cihazla Holep yöntemiyle prostat ameliyatı yaptıklarını söyledi.

Oldukça hızlı ve konforlu bir iyileşme sürecine sahip olan Holep yönteminin kapalı prostat ameliyatlarında kullanıldığını belirten Atilla, diğer ameliyat yöntemlerine göre Holep yönteminin hem daha iyi sonuç verdiğini hem de hastaların ameliyat sonrasında iyileşme süresinin kısa olduğunu vurguladı.

Holep yöntemiyle prostat ameliyatlarının kentte özel hastanelerde yapıldığına işaret eden Atilla, "Holep (Lazerle prostat ameliyatı) yöntemiyle prostat ameliyatı özel merkezlerde yapılıyordu, il genelinde ilk kez kamu hastanesinde bu yöntemle ameliyat yaptık. Holep ameliyatı holmium lazerle yapılan bir ameliyat. Diğer prostat ameliyatlarından farkı açık prostat yöntemi ile eş değer bir sonuç vermesi hastaya çünkü prostatın bütün dokuları çıkarılıyor, geride doku bırakmıyoruz. Kanama az oluyor, hastanın iyileşme süresi çok kısa oluyor."

İyi huylu prostat büyümelerinde üç türlü ameliyat yapıldığını anlatan Atilla, bu yöntemlerden ilkinin açık prostat ameliyatı diğerinin kapalı prostat ameliyatı (TUR-P) yöntemi, üçüncüsünün de lazerle uygulanan Holep yöntemi olduğunu söyledi.

- Holep yöntemiyle tedavi süresi kısa, tekrar ameliyat olma riski düşük

Açık prostat ameliyatından sonra hastaların bir hafta boyunca yattığını ve iyileşme süresinin uzun olduğunu belirten Atilla, "Kapalı ameliyat dediğimiz TUR-P ameliyatı da her yerde yapılan bir ameliyat fakat burada prostat dokusu kalabiliyor. Hasta on sene sonra tekrar bir ameliyat olma ihtiyacı duyabiliyor. Holep yönteminde ise bu ihtiyaç tamamen ortadan kalkıyor çünkü prostatın idrar yolunu tıkayıp şikayet yapan dokularının tamamı lazerle çıkarıldığı için ömür boyu prostat ameliyatına gerek kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Holep yöntemiyle ameliyat edilen Mustafa Özkan (63) ise hastaneye yeni cihazın geldiğini duyduğunu ve ameliyat için doktorlarına danıştığını söyledi.

Özkan, "Çok güzel bir ameliyat geçirdim. Şu anda kalkıp gidebilirim, ağrım, sızım bir problemim yok çok şükür. Ameliyat olalı 24 saat olmadı. Sağ olsun hocalarımın ellerine sağlık." diye konuştu.

Bazı arkadaşlarının kapalı yöntemle ameliyat olduğunu fakat iyi sonuçlar alamadığını dile getiren Özkan, şunları kaydetti:

"Daha önce yakın arkadaşım iki kez prostat ameliyat oldu, halen şikayeti var. Üçüncüyü de olmak istiyordu. İki kez başarısız bir ameliyat geçirdi. O konuda biraz üzgündü. Tekrar görüşürsek arkadaşa bu konuda yardımcı olurum. Hocalarımın ameliyatlarının başarılı olduğunu ve başarılı bir ameliyat geçirdiğimi tabii ki kendisine izah edeceğim."


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