Kavak Müftülüğü İstişare ve Değerlendirme Toplantısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Kavak İlçe Müftülüğünce din görevlilerine yönelik istişare ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Merkez Yörgüç Paşa Camisi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından cami ve mescitlerin genel durumu ile deprem bölgesi için yapılan ve yapılabilecek çalışmalar hakkında istişare yapıldı.

İlçe Müftüsü Yakup Belen, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatları kapsamında depremden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesine depremzedelere destek ve defin işleri için 41 din görevlilerini gönderdiklerini belirterek, "Personelimiz buradaki görevlerini tamamlayıp döndüler. Şu anda iki personelimiz Kahramanmaraş'ta destek görevlerine devam ediyor. Kendilerine teşekkür ederim." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Samsun Müftülüğü ve Kavak Kaymakamlığından gelen talimat ile duyurular hakkında bilgilendirme yapılması ve sorularının yanıtlanmasıyla devam eden toplantı, Yosunlu Mahallesi Dereköy Cami İmam Hatibi iken emekliye ayrılan Kenan Altunay'a plaket verilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya Müftülük Şube Müdürü Halil Ede, AFAD koordinatörü ve veri hazırlama kontrol işletmeni İlhan Özkan, mahalle ve köylerde görev yapan din görevlileri ile müftülük personeli katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.