Samsunspor yarın deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak

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SAMSUN (AA) - Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 16 maçtır yenilmeyen kırmızı-beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 38 puan topladı. 51 puanla lider olan Samsunspor, Gençlerbirliği maçını da kayıpsız geçerek Süper Lig yolunda avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

Samsunspor'da Muhammet Ali Özbaskıcı ile Barış Alıcı sakatlığı, Zeki Yavru ve Yusuf Abdioğlu ise kırmızı kart cezası nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosunda yer almıyor.





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