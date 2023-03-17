Samsun'daki 26 bin depremzedeye psikolojik ve sosyal destek verilecek

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SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Samsun'da misafir edilen depremzedelere psikolojik ve sosyal destek verilmesi için kentte bulunan kamu kurumları ile dernekler, İl Sağlık Müdürlüğü çatısı altında bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Samsun Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışma kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, EMDR Türkiye Derneği, Samsun Çocuk Koruma Platformu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türk Psikiyatri Derneği, Türk Psikologlar Derneği Samsun Şubesi ve Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneğindeki gönüllülerin depremzedelere hizmet vereceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "asrın felaketi" sonrası kentte ikamet etmeye başlayan yaklaşık 26 bin depremzedeye hem psikososyal destek verilmesi hem de yaşadıkları zor koşullardan sonra profesyonel bir elden deste almaları amacıyla kamu kurumları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelerek bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Hatice Öz ise çalışmanın işleyişi hakkında bilgi vererek, gönüllü psikolog ve sağlık çalışanlarının depremden etkilenenleri kaldıkları yerlerde ziyaret ederek psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını belirleyeceğini aktardı.

"Psikososyal Destek Çalışma Ekibi"nin belirlediği kişilere Sağlık Müdürlüğü tarafından psikososyal destek ekibi gönderildiğini anlatan Öz, şunları kaydetti:

"27 Şubat'ta başlayan ve kamu kurumu çalışanları dışında 200 gönüllünün de yer aldığı projede, ekiplerimiz tarafından şimdiye kadar 2 bine yakın yüzyüze görüşme yapıldı, 504 haneye ziyaret gerçekleştirildi. Sağlık müdürlüğümüzün Depremzede İletişim Hattı ile entegre olarak yürütülen hizmette, ziyaretler sonucunda sağlık hizmeti talep eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı şekilde gideriyor, sosyal ve maddi talepleri olması durumunda da Samsun Valiliğimizin desteğiyle ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi vererek yardımcı olmaya çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü olarak kamu kurumlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle yürüttüğümüz bu çalışmalarla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."





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