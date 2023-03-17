Kaymakam Kılıç'tan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü mesajı

SAMSUN (AA) - Yakakent Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü'nün 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kılıç, mesajında, Çanakkale Savaşı'nın Türk ve dünya tarihi için önemli bir dönüm noktasını oluşturduğunu, çünkü 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren, güç dengelerini altüst eden, dünyayı hayrete düşüren bir iman, azim ve kararlılık mücadelesi olduğunu belirtti.



Türk ordusunun üstün gayreti sayesinde savaşın "yenilmez" sayılanların mağlubiyeti olduğuna işaret eden Kılıç, "Bu savaşlarda vatan ve millet sevdalısı ecdadımız kanının son damlasına kadar vatanını müdafaa etmiş ve bir gül bahçesine girercesine bu vatan için şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bu zafer ve beraberinde kazandığımız Kurtuluş Savaşı, dünyaya sadece askeri gücün, silah ve teknolojik donanımın savaşı kazanmada yeterli olamayacağını bir kez daha göstermiştir. Bugün aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz sayesinde devletimiz dimdik ayaktadır ve onlardan aldığımız güçle geleceğe doğru emin adımlarla ilerlemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Ecdatlarının emaneti olan kutsal vatan topraklarını şehitlerden aldıkları güç ve inançla sonsuza kadar yaşatmanın kararlılığında bulunduklarını vurgulayan Kılıç, "Bu yolda en büyük gücümüz, sahip olduğumuz birlik ve beraberliğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle her köşesi cennet olan bu vatanı canları pahasına savunarak bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." açıklamasında bulundu.







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