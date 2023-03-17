Deprem bölgesinde gönüllü çalışan yabancı üniversite öğrencileri adına fidan dikildi

SAMSUN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Türk Kızılay Samsun Şubesi gönüllüsü olarak bölgede görev alan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) öğrenim gören 12 yabancı uyruklu öğrenciye, adlarına dikilen fidanların sertifikası verildi.

Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ Konukevi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, OMÜ Uluslararası İlişkiler Birimi ve Samsun Genç Kızılay gönüllüsü yabancı üniversite öğrencilerine deprem bölgesindeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Yaşanan felaketlerde millet olarak bir sınav verdiklerine işaret eden Ünal, "Kurumların birbirleriyle ne kadar ortak çalışma kabiliyeti olduğunu, millet olarak ne kadar hassas ve duyarlı olduğumuzu gördük. Tek yürek olduğumuzu hissettik. Bu felaket, milletimiz için bir seferberlik haliydi. Millet olarak, devlet olarak güzel bir sınav verildiğinin şahidiyiz. Rabb'im bir daha benzerini yaşatmasın." dedi.

Bu süreçte üniversite olarak üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam ettiklerini anlatan Ünal, öğrencisinden akademisyenine, bütün birimlerin tamamının elini taşın altına koyduğunu belirtti.

Tek yürek olarak çalıştıklarına dikkati çeken Ünal, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak süreç içinde aktif rol aldık. Bu da eğitimimizin bir parçası. Sonuçta hizmet üretiyoruz, toplumun yanında olmak zorundayız. Bütün gücümüzle orada olmak zorundayız. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz, insan kaynaklarımız, öğrencilerimizle nerede ihtiyaç varsa, nereden talep geliyorsa yardımcı olmaya çalıştık. Bu millet gerçekten çok güzel bir millet. Yüreği birlikte çarpan, aynı acıyı, aynı duyguları paylaşan büyük bir millet. İnsanların elindeki bütün imkanlarla sahaya koştuklarını gördük. Üniversitemizin farklı birimlerinde öğrenim gören 12 uluslararası öğrencimizin gönüllü olarak afet bölgesinde çalışması bizleri onurlandırdı. Bu bir değerdir. Bu öğrencilerimiz bu değere değer kattı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum."

OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren de farklı ülkelerden gelip sahada olan yabancı öğrencilerin gösterdiği duyarlılığı taktirle karşıladıklarını vurguladı.

Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Muştu ise OMÜ öğrencisi yabancı gönüllülerin deprem bölgesinde yaptıkları hizmetleri unutmayacaklarını ifade etti.

Programda daha sonra deprem bölgesinde görev alan 12 yabancı uyruklu OMÜ öğrencisine, adlarına dikilen fidanların sertifikaları verildi.

Programa OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, Genel Sekreter Prof. Dr. İdris Varıcı, Genç Kızılay Samsun Şube Başkanı Bilal Şenaslan ile öğrenciler katıldı.





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