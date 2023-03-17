Yakakent'te 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 108. yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tören, Kozköy Ortaokulu konferans salonunda devam etti.

Burada öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirildi. Kaymakam Abdüssamed Kılıç, programa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Programa Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Yasin Alper Aksu, İlçe Emniyet Amiri Murat Tan ile şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.