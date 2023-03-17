Kıbrıs gazileri Havza'da gençlerle buluştu

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SAMSUN (AA) - Havza'da Kıbrıs gazileri, gençlerle bir araya geldi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı etkinlikleri kapsamında Muharip Gaziler Derneği Temsilciliği ve Gençlik Merkezinin organizasyonunda gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Muharip Gaziler Derneği Havza İlçe Temsilcisi Harun Saat da, gazilik ve şehitlik kavramlarını anlattı.

Kıbrıs Barış Harekatı hakkında bilgi veren Saat, "Türk milleti, tarihte öldü denildiği yerden dirilen, bitti zannedildiği anda tarihi yeniden yazmaya başlayan şerefli bir millettir. Çanakkale Zaferi bunun en büyük örneklerinden biridir. Kore'de, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, emperyalist güçlerin maşaları olan terör örgütleri ile mücadelede, 15 Temmuz gecesi hainlere karşı verilen mücadelede ve bugün Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerimiz, polisimiz ve halkımız Çanakkale ruhunu taşımaktadır." dedi.

Milli birlik ve beraberliğin önem taşıdığını vurgulayan Saat, "Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dinimiz, vatanımız, bayrağımız ve milletimiz için hayatlarını feda eden şehitlerimiz ile ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun." ifadesini kullandı.

Saat ve diğer gaziler, daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.

Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer de kursiyerlere şehitlik, gazilik ve büyüklere saygı gibi değerleri aşılayarak değerler eğitimine katkı sunmayı hedeflediklerini kaydetti.





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