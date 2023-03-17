Kaymakam Zaman'dan şehit ailelerine ziyaret

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SAMSUN (AA) - Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı dolasıyla şehit ailelerine ziyarette bulundu.



Zaman, 2021 yılında şehit olan polis memuru Yusuf Ceylan'ın Göçkün Mahallesi'ndeki baba evi ile ve kabrini ziyaret etti.



Daha sonra beraberindekilerle Toplu Mahallesi'nde yaşayan şehit jandarma er Mustafa Alan'ın evini ziyaret eden Zaman, şehidin ailesiyle sohbet etti, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.



Ziyarette şehitler için Kur'an okundu, dua edildi.





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