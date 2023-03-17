Terme'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mevlit okutuldu

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​​​​​​​SAMSUN (AA) - Terme'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108'inci yılı dolasıyla şehitler için mevlit okutuldu.



Pazar Camisi'nde düzenlenen programda şehitler için mevlit okunarak dua edildi.

Belediye Başkanı Ali Kılıç, program sonrası ekiplerinin hemşehrilerine ikramlarda bulunduklarını belirterek, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyoruz." dedi.

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