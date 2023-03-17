Samsun'da havaya ateş açan şüpheli tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde silahla havaya ateş açıp kaçan şüpheli, tutuklandı.

Kızılırmak Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi üzerinde daha önce aralarında husumet bulunan H.Ö. ile M.Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, havaya bir el ateş ederek kaçtı. M.Ç, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



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