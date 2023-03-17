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SAMSUN (AA) - Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporlarının 2023 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Gençler Kız-Erkekler İl Birinciliği müsabakaları, sona erdi.



Alaçam'da iki gün süren organizasyona 18 okuldan 90 sporcu katıldı.

Genç erkeklerde Alaçam Şadiye Muzaffer Turhan Anadolu Lisesi, genç kızlarda ise Alaçam Şehit Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi birinciliği elde etti.



Dereceye giren sporcu ve takımlara kupa ve madalyaları verildi. Dereceye giren okullar, grup müsabakalarında Samsun'u temsil edecek.





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