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Çarşamba'da 198 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

AA

Çarşamba'da 198 bin 200 filtreli sigara kağıdı ele geçirildi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen operasyonda 198 bin 200 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, "Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube, İstihbarat Şube ile Çarşamba 3. JASAT ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda A.G'ye (42) ait ev ve iş yerinde yapılan aramada 17 bin 400 doldurulmuş, 180 bin 800 boş makaron ile 18 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.


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