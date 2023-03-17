Çarşamba'da minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali A. (51) idaresindeki 55 ADH 577 plakalı minibüs, sanayi kavşağında aynı yönde seyreden Mahmut K'nın (63) kullandığı motosikletle çarpıştı.



Kazada yaralanan Mahmut K, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.





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