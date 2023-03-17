Çarşamba'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, "Türkiye Müşterek Duman Uygulaması" kapsamında Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı, Çarşamba 3. JASAT ve KOM Şube ekipleri tarafından Çay Mahallesi'nde S.A'nın (49) ev ve iş yerine operayon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramada 101 sentetik ecza hapı, ruhsatsız av tüfeği ile 53 tabanca mermisi ele geçirildi.



Gözaltına alınan S.A, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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