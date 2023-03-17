Çarşamba Belediyesi ramazan ayı öncesi denetim gerçekleştirdi

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SAMSUN (AA) - Çarşamba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi market, kasap ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

Belediye zabıta ekipleri, ramazan ayı öncesinde denetimlerini artırdı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleşen denetimlerde ekipler, fırın, kasap, market gibi işletmelerde incelemede bulundu.



Belediye Başkanı Halit Doğan, halkın sağlığı için denetim gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kasaplarda et işleme tezgahları, etlerin rengi, kokusu, muhafaza şartları, mühür kontrolü, genel temizlik ve hijyen denetimi; ekmek fırınlarında gramaj, fiyat tarifesi ve hijyen denetimi yapıldı. İlçemizdeki marketlerde rutin olarak ürünlerin son tüketim tarihi ve fahiş fiyat kontrollerini de sürdürüyoruz. Ramazan ayı öncesi denetimlerimize hız vermiş olduk. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için sahadayız." ifadesini kullandı.





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