Çarşamba Belediyesi Kahramanmaraş'ta iftar çadırı kuracak

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba Belediyesince, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkes üssü Kahramanmaraş'ta iftar çadırı kurulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çarşamba Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından yaraları sarmak için çalışmaya devam ediyor.



Ramazan ayında deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta bin kişilik iftar çadırı kuracak olan Çarşamba Belediyesi, 30 gün boyunca vatandaşlara hem iftar hem de sahurda ikramda bulunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, bu yıl ramazan ayına hüzünlü ve buruk girileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Depremin yaralarını hep birlikte sarmaya devam ediyoruz. Ramazan ayının bereketini, Kahramanmaraşlı depremzede kardeşlerimizle paylaşmak için bölgeye bin kişilik iftar çadırı kuruyoruz. Belediye çalışanlarımız uygun alan ve planlama için bölgeye gitti. Çadırların kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Çarşamba Belediyesi Aşevimiz depremin yaşandığı ilk zamanlarda da bölgede yüzlerce insanımıza sıcak yemek ikramında bulunmuştu. Şimdi de Çarşambalı hayırsever hemşehrilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkılarıyla iftar çadırımızla ramazan boyunca her gün yemek ikramında bulunacağız. İnşallah tüm Türkiye el ele vererek bugünleri de aşacağız. Rabb'im birliğimizi daim kılsın."





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