Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, boksörlerle bir araya geldi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Üst Minikler ve Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'na hazırlanan boks takımını ziyaret etti.
Akgül, Salıpazarı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren genç sporcularla bir araya geldi, boksörlere forma hediye ederek sohbet etti.
Akgül, Samsun il birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporculara başarılar diledi.
Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde ücretsiz parkur eğitimleri açtıklarını belirten Akgül, 7 gencin başarı göstererek polis akademisine girmeye hak kazandığını söyledi.
Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam ile boks antrenörleri Yaşar Giritli ve Batuhan Giritli de yer aldı.