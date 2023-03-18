Salıpazarı Belediye Başkanı Akgül, boksörlerle bir araya geldi

Zengin insanların "Bu kadar para verilir mi? dedirten harcamaları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Üst Minikler ve Gençler Türkiye Boks Şampiyonası'na hazırlanan boks takımını ziyaret etti.

Akgül, Salıpazarı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren genç sporcularla bir araya geldi, boksörlere forma hediye ederek sohbet etti.

Akgül, Samsun il birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'na katılacak sporculara başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde ücretsiz parkur eğitimleri açtıklarını belirten Akgül, 7 gencin başarı göstererek polis akademisine girmeye hak kazandığını söyledi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fatih Sağlam ile boks antrenörleri Yaşar Giritli ve Batuhan Giritli de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.