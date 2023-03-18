Terme'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yılı etkenliği

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SAMSUN (AA) - Terme'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında program düzenlendi.



Terme Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Terme Ortaokulu öğrencileri Çanakkale Zaferi ile ilgili şiirler okudu ve oratoryo sunuldu.



Programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Destanlaşan Çanakkale Şehitleri ve Destanlaşan Tarihimiz" temalı ilkokullar arası resim, ortaokullar arası şiir ve liseler arası kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, ödüllerini aldı.

Kaymakam Metin Maytalman, Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Cumhuriyet Başsavcısı Seçkin Şahan tarafından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.





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